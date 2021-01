RIVM: 5622 nieuwe coronameldingen, iets meer coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 43 tegen 98 op zaterdag en 96 op vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Het gemiddelde van de afgelopen week is met de nieuwste cijfers nu 5728 getelde besmettingen per dag. Zaterdag lag het op 5870 en vrijdag op 6158.

Amsterdam telde zondag wederom de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 293 inwoners positief. Andere steden met meer dan honderd besmettingen zijn Rotterdam en Den Haag.

Het totaal aantal coronagevallen kwam zondag op 912.574. Van 13.009 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis

Het totale aantal mensen dat in Nederland met Covid in het ziekenhuis ligt is nu 2379, 19 meer dan zaterdag. Van hen liggen er 671 op de intensive care , een stijging van vijf patiënten, en 1708 op de verpleegafdelingen, veertien meer dan een dag eerder. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Er liggen nog steeds vijf Nederlandse coronapatiënten op de ic in Duitsland, net zoveel als zaterdag.

Zondag zijn 217 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 30 minder dan zaterdag. Van hen zijn er 38 opgenomen op de ic, drie meer dan zaterdag, en 179 elders in het ziekenhuis, 33 minder dan zaterdag. Gemiddeld zijn er op de ic evenveel nieuwe opnames als vorige week, in de kliniek ligt dat aantal beneden het gemiddelde van vorige week.

De totale bezetting van de ic, door mensen met en zonder Covid, is met 43 patiënten gedaald naar 1064. „De Covid-bezetting op de ic blijft hoog, waardoor er meer Covid- dan non-Covid-patiënten liggen”, aldus het LCPS.

Het LCPS verwacht wel „dat de dalende trend doorzet, maar trager dan eerder voorspeld.” „Daarnaast is nog onduidelijk wat het effect is van de Britse variant van het coronavirus op het aantal Covid-besmettingen en de ic- en kliniekbezetting in Nederland.”

