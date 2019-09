Halsema op matje geroepen

Forum voor Democratie, VVD en de Partij van de Ouderen willen een debat met Halsema over de kwestie. VVD-fractievoorzitter Marianne Poot zegt: „Tot nu toe vonden we het een privékwestie, maar nu blijkt dat er sprake is van wapens in de ambtswoning. Dan is het geen privékwestie meer. Wanneer wist de burgemeester van dit wapen? Wist ze dat het een onklaar gemaakte revolver was, zoals uit het interview blijkt. En waarom heeft ze in haar verklaring destijds over een ’nepwapen’ geschreven? Ik ga uit van de integriteit en eerlijkheid van de burgemeester, maar vind wel dat ze hierover tekst en uitleg moet geven.”

Ook Annabel Nanninga van FvD wil opheldering. Zij stipte de kwestie donderdag nog aan. Nanninga wilde weten waarom de ontkennende verklaring van Halsema op de gemeentewebsite werd geplaatst terwijl het strafrechtelijke onderzoek nog loopt. Halsema gaf toen aan niet op de ’krokodillentranen’ van het raadslid te zitten wachten en stelde zich genoodzaakt te voelen te reageren via dat kanaal.

Nanninga: „Namens FVD vroeg ik onder meer aan de burgemeester of het wel verstandig was om zo stellig te zijn over een kwestie die nog naar de rechter moet. De burgemeester reageerde giftig. Naar nu blijkt is er helaas echt wat aan de hand, en wij blijven vragen om antwoorden. Een wapen in de ambtswoning en uitlatingen van de burgemeester die tegenstrijdig zijn met wat er nu wordt beweerd in NRC door de heer Oey, daar moeten we gewoon een normaal gesprek over kunnen voeren als raad.”

Brief

Halsema liet vanmorgen weten op de vraag waarom geen melding is gedaan over de herkomst van het nepwapen: “Ik schreef de brief als moeder die haar minderjarige zoon moest beschermen, in een uitzonderlijke reactie op onjuistheden in de pers die hem beschadigden. Op dat moment koos ik er bewust voor om publiekelijk uitspraken te doen over een privékwestie. Daar ga ik geen gewoonte van maken. Als burgemeester leg ik elke dag weer verantwoording af over mijn opdracht om problemen in de stad op te lossen en over mijn handelen als bestuurder. Ik leg geen verantwoording af over het handelen van mijn gezin. De politie en het OM gaan zelfstandig te werk. Het recht krijgt zijn loop, dat staat vast.”