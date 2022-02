Premium Het beste van De Telegraaf

Advocaten-generaal blikken terug Tranen én champagne na veroordeling Jos B.: ’Het was de ontlading’

Door Saskia Belleman

Advocaten-generaal Gerard Sta en Eefje Verheijen: „Ondanks alle verdriet was er blijdschap en opluchting. Ook bij ons, ja.” Ⓒ foto matty van WIJNBERGEN

In de familiekamer vloeiden zowel tranen als champagne na afloop van de veroordeling van Jos B. door het hof Den Bosch. Na twintig jaar onzekerheid en een slopende rechtsgang bij rechtbank en hof, was de opluchting bij de ouders en zus van de 11-jarige Nicky Verstappen groot. Ook bij de advocaten-generaal Gerard Sta en Eefje Verheijen, die de strafzaak in hoger beroep behandelden. „Het was een bijzondere reis. Om heel veel redenen.”