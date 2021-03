Banksy claimt nieuw kunstwerk in opvallende video

Op de video is te zien hoe Banksy ’s nachts, slechts bijgelicht door een hoofdlamp, het kunstwerk aanbrengt op de gevangenismuur van Reading Gaol. De muurschildering beeldt een gevangene af die met behulp van lakens geknoopt aan een typemachine de gevangenismuur over klautert. Banksy noemde het werk „Create escape.”

De video bevat televisiebeelden van „The joy of painting”, het programma waarin de Amerikaanse schilder Bob Ross zijn volk leerde schilderen. De voice-over sampelt uitspraken van Ross over de beelden van Banksy. Zo lijkt het alsof Ross uitlegt hoe Banksy te werk gaat, net zoals hij in zijn eigen programma uitlegde hoe hij zelf schilderde. „Voor mij representeert schilderen vrijheid”, klinkt het uit Ross’ mond, terwijl de camera uitzoomt en de muurschildering volledig in beeld komt.

Schrijver Oscar Wilde is een van zijn bekendste gedetineerden: na zijn vrijlating schreef hij het gedicht „The ballad of Reading Gaol.”

Er wordt al enkele jaren campagne gevoerd om de voormalige gevangenis, die beschermd wordt door Britse erfgoedregels, om te bouwen tot een kunstencentrum. Toen het ministerie van Justitie vorige jaar met een projectontwikkelaar onderhandelde, leefde de angst dat de gevangenis plaats zou maken voor appartementen, maar die deal ging uiteindelijk niet door, aldus Berkshire Live.

