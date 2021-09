Bijna heel Nederland van rood naar oranje op Europese coronakaart

Niet alleen het aantal positieve tests in Nederland daalt, maar ook het percentage. Van alle tests die in de afgelopen twee weken zijn uitgevoerd, bracht 3,8 procent een coronabesmetting aan het licht. Bij de kaart van vorige week was dit meer dan 4 procent, en in juli, op de top van de vierde golf, was een op de tien testen positief.

Het aantal positieve tests daalt het snelst in Drenthe, Overijssel en Noord-Holland. Daar zijn ongeveer 20 procent minder nieuwe gevallen vastgesteld dan bij de kaart van vorige week. Noord-Brabant en Zeeland hebben naar verhouding de minste positieve tests. Op elke 100.000 inwoners daar kregen ongeveer 120 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt.

Ook in andere delen van Europa verbetert de situatie. Zo krijgen meerdere regio’s in Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland en Denemarken een lagere waarschuwingskleur.

In Midden-Europa stijgt het aantal positieve tests juist. Zo is heel Slovenië nu donkerrood, het hoogste niveau. Ook in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Oostenrijk verslechtert de situatie. Polen heeft zo weinig gegevens aan het ECDC gegeven dat de dienst de situatie daar niet kan beoordelen. Het land is helemaal grijs en dat is uitzonderlijk.

De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Landen gebruiken de kaart om hun beleid te bepalen. Toen Nederland in juli donkerrood werd, was dat voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels in te voeren voor Nederlanders die de grens wilden passeren.