Vakantieganger die naar Turkije wil, moet wachten op Brussel

De bewindsvrouw werd voor het wekelijkse vragenuurtje naar de Tweede Kamer geroepen vanwege alle commotie rond Corendon. Het Turks-Nederlandse bedrijf wil vanaf 10 juli vakanties aanbieden naar Turkije terwijl het reisadvies nog ‘oranje’ is. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

‘Asociaal en onverantwoord’

Van Nieuwenhuizen noemt het ‘asociaal en onverantwoord’ als mensen doen alsof een vakantie een ‘noodzakelijke reis’ is. Denk-Kamerlid Kuzu vindt dat de overheid te selectief is met reisadviezen. Hij liet als ’bewijs’ een kaart zien van het eiland Cyprus waarbij het Europese deel ‘geel’ is en de zelfverklaarde republiek Noord-Cyprus oranje.

Nederland wil in ieder geval niet zelf met Turkije een afspraak maken over aanpassing van het reisadvies. Het kabinet wacht een Europees besluit over het inreisverbod af, dat kan vandaag of morgen komen. Dat nieuwe reisadvies gaat dan per direct in.

Vrij reizen

„Dat heeft echt te maken met de situatie rond corona. Dat heeft te maken met vrij reizen binnen het Schengengebied. Als een land mensen uit een bepaald land binnen laat, dan krijgen wij deze mensen ook”, legt Van Nieuwenhuizen uit. „Daarom is het belangrijk om het gezamenlijk te doen.”

De VVD-bewindsvrouw geeft toe dat het voor bedrijven en vakantiegangers onhandig is dat de Europese Commissie op de valreep wijzigingen voor 1 juli wil presenteren. „Het zou mij een lief ding zijn geweest als we dit al een paar dagen eerder wisten. Bij ons moet er nog van alles worden geregeld”, zegt de minister. „Het is kennelijk ingewikkeld om er samen uit te komen.”