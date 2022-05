Lamborghini van drie ton raakt zwaar beschadigd bij Breda

De oorzaak van het onderzoek wordt nog onderzocht. ,,Getuigen vertellen wisselende verhalen”, schrijft BN DeStem.

De voorkant van de auto is duidelijk in slechte staat. Aan het repareren van de auto hangt een prijskaartje: een nieuwe Lamborghini Gallardo kost al gauw zo’n drie ton.

Gedurende de ruimwerkzaamheden was een rijstrook afgesloten. Mogelijk moet vanavond nog een tweede rijkstrook dicht om het asfalt te reinigen. Toch hoeft dat niet voor problemen te zorgen, want het is rustig op de weg.