Kabinet maakt bekend: in dit jaar worden twee nieuwe kerncentrales gebouwd

De voorkeurslocatie voor de twee nieuwe centrales is Borssele, direct naast de huidige en veel kleinere kerncentrale. Maar ook de Maasvlakte zal als optie in alle onderzoeken en afwegingen worden meegenomen, zo staat in de brief die D66-minister Rob Jetten van EZK naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Borssele

Over de voorkeurslocatie zegt minister Jetten: ,,Door de bestaande kerncentrale is er veel kennis en expertise aanwezig [in Borssele, red]. Er is ook voldoende ruimte voor twee van deze grote kerncentrales. We hopen het goed te kunnen combineren met enkele windparken op zee waarvan de energie ook op die plek aan land komt.”

Het kabinet kiest voor twee grote centrales met een capaciteit van tussen de 1000 en 1600 MW per stuk. Als type kiest de regering de zogenaamde ’derde generatie plus’. Dat betreft de meest moderne en veilige centrales die tot nu toe zijn ontworpen, gebouwd en in werking gezet. De centrales kunnen bij oplevering samen in ruim 10% van de nationale stroomvraag voorzien.

Haalbaarheidsstudies

Komend jaar wordt gebruikt voor technische haalbaarheidsstudies en gesprekken met mogelijke leveranciers van de kerncentrales. Die komen uit Europa, de VS, Korea of Japan, waarbij China en Rusland weliswaar de technologie bezitten, maar geen waarschijnlijke partner zijn voor het project. Financieel zal ook de overheid moeten participeren.

Met de toevoeging van meer kernenergie komt het doel dichterbij om in 2040 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken voor de opwekking van elektriciteit. Tot nu toe wordt nog kolen, gas en biomassa verbrand voor stroom en warmte. Grote windparken op zee, zonnevelden en wind op land kunnen dat deels overnemen, maar dat zijn geen stabiele bronnen zoals kernenergie.

„Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betrouwbare en CO2-vrije energievoorziening”, zegt Jetten. „Lokaal draagvlak en randvoorwaarden voor de komst van nieuwe kerncentrales zijn cruciaal bij de keuzes die we daarbij maken. Ik vind het daarom belangrijk om de omgeving van de mogelijke locaties bij alle toekomstige stappen te blijven betrekken.”