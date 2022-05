Premium Het beste van De Telegraaf

Drugs zat verstopt in suikerbieten Joran van der Sloot riskeert 18 extra jaren in cel Peru: ’Snoeihard bewijs smokkel cocaïne’

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Donkere wolken trekken weer samen boven het hoofd van Joran van der Sloot (34), nu hij vanaf maandag in Peru terechtstaat voor betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel in en uit de gevangenis. De Nederlander, die al is veroordeeld tot 28 jaar wegens moord, krijgt er mogelijk achttien jaar bij. Het Openbaar Ministerie in Peru kondigde al aan deze straf te eisen omdat het bewijs tegen hem snoeihard zou zijn.