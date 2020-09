Ook Bonaire gaat op oranje: ’Honderden Nederlandse toeristen moeten omboeken’

Bonaire gaat dinsdag of in de komende dagen op code oranje. „Er zit vertraging in de communicatie met Bonaire”, aldus een woordvoerder van BuZa.

Door code oranje zijn vakanties komende weken niet meer mogelijk. Touroperators moeten honderden Nederlandse toeristen omboeken naar bijvoorbeeld Curaçao, hoewel ook daar strengere coronamaatregelen worden genomen, zoals een avondklok en beperkte openingstijden.

Corendon-baas Steven van der Heijden denkt dat vooral onder de lokale bevolking meer coronagevallen worden gemeld. „Het lijkt een goed idee dat Bonaire daarom even op oranje gaat. Wij vragen klanten om te boeken naar Curaçao, de meesten vinden dat prima.”

Voorbij

Eerder hebben Sint-Maarten en Aruba al code oranje gekregen: geen vakantiereizen vanwege het toenemende virusgevaar. De Antillen zijn nog zo’n beetje de enige verre toeristenbestemming die open is voor Nederlanders, maar dat dreigt binnenkort ook voorbij te zijn.

De hotelsector op Bonaire is woedend en spreekt van paniekvoetbal en een overtrokken reactie van de regering. „Toeristen moeten bij binnenkomst negatief getest zijn op corona, dus daar ligt de oorzaak niet. Wij zijn niet geraadpleegd”, aldus koepel Bonhata.

’Huiverig’

Toerismeconsultant Bous Scholts: „Dit besluit is genomen zonder goed na te denken over de nadelige gevolgen voor ons eiland. De Nederlandse toerist is al zeer huiverig om te reizen en Bonaire is nog een van de weinige veilige bestemmingen. Met de verplichte PCR-testen en alle preventieve maatregelen in de reissector zou een oranje reisadvies niet nodig hoeven zijn. Dat levert heel veel schade op.”