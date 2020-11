Hardloopkunstenaar ’Runbrandt’ rent voor huisdieren met kanker

Hardloper Sander ’Runbrandt’ Gabel en zijn hond. Ⓒ Richard MOUW

Utrecht - Wie een haan, beer of hond rent, helpt dieren met kanker. Dat is zo’n beetje de gedachte achter de publiekscampagne ’Kilometer voor kilometer krijgen we kanker klein’. Vrienden Diergeneeskunde, het goededoelenfonds van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, vraagt hiermee aandacht voor meer onderzoek naar kanker bij (huis)dieren.