Zeker 160 Nederlanders geëvacueerd uit Soedan

Eerder werd al bekend dat de operatie om Nederlanders weg te halen uit Soedan wordt afgeschaald. Het grootste deel van de bij het ministerie bekende Nederlanders is weg uit het land, zei buitenlandminister Wopke Hoekstra woensdag. De zevende vlucht was voorlopig de laatste. „De evacuatievluchten van verschillende internationale partners gaan nog door. We leven intens mee met iedereen die zich nog in Soedan bevindt”, aldus het ministerie.

In Soedan vechten het regeringsleger en paramilitairen een bloedige strijd.