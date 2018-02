VS dreigt met oliesancties tegen Venezuela

De minister deed de uitspraken in Argentinië waar hij op bezoek is. „We kunnen de ondergang van de Venezolaanse democratie niet langer passief toezien”, zei hij. Tot nu toe hebben de VS alleen sancties tegen personen uitgevaardigd. Amerika is verreweg de grootste afnemer van olie uit Venezuela.

Dat land verkeert in een politieke en economische crisis met torenhoge inflatie en gebrek aan buitenlandse valuta. Venezuela kan nauwelijks nog levensmiddelen en medicamenten in het buitenland kopen.