Fors meer boetes voor drank- en drugsrijders: ’Het is één minuut voor twaalf’

„Natuurlijk zijn we geschrokken van de cijfers. Het is het hoogste aantal in tien jaar tijd en dat geeft te denken. De grote stijging in vergelijking met 2021 zou je nog enigszins kunnen wijten aan de coronapandemie, maar die vlieger gaat niet op als je de cijfers over tien jaar ziet”, meent politiewoordvoerder Bobby Markus. Volgens hem is het zaak om te kijken hoe nog gerichter campagne kan worden gevoerd om te voorkomen dat de trend zich doorzet. „In de tussentijd blijven we onverminderd inzetten op handhaving.”

In de politiecijfers over rijden onder invloed is geen onderscheid gemaakt tussen alcohol en drugs, maar waarschijnlijk is het aantal mensen dat gesnoven of geslikt heeft, vele malen groter dan de groep drankrijders. Uit een steekproef van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in de zomer van 2022 was dat duidelijk het geval. In de provincies Limburg, Gelderland en Zuid-Holland nam het aantal bonnen voor rijden onder invloed en het weigeren van een ademanalyse, bloedproef of urineonderzoek het meest toe met om en nabij de 45 procent.

’Alcoholslot’

De Vereniging Verkeersslachtoffers zegt dat handhaving in de huidige vorm nauwelijks werkt. „Wil je drank- en drugsrijders echt aanpakken, dan is het zogenoemde alcoholslot de enige methode om het veiliger te maken. Nu kan iemand die een bon heeft gekregen, gewoon weer achter het stuur kruipen. Ook zou een recidiveregel moeten worden ingevoerd, waarbij je bij herhaling onherroepelijk je rijbewijs kwijt raakt. Mensen nemen bewust het risico anderen in gevaar te brengen met een lijntje coke of te veel drank op en daarvoor mag geen pardon bestaan”, aldus bestuurslid Hans van Maanen.

„Wij zien dat rijden onder invloed veel leed veroorzaakt en een van de hoofdoorzaken is van het aantal dodelijke slachtoffers en ernstige ongevallen”, stelt Van Maanen. „Daartegen moet gewoon keihard worden opgetreden. De huidige maatregelen zijn wat ons betreft dan ook veel te soft. We zien niet alleen het aantal boetes stijgen, maar ook het aantal verkeersslachtoffers is in 2022 weer gestegen. Hoeveel signalen moet de politiek nog krijgen om echt in te grijpen? Maar ik merk daar een bepaalde onwil. Woorden zeggen niets en campagnes doen ook weinig in onze optiek. Ik ben nog van de generatie ’Glaasje op, laat je rijden’ en als je moet constateren dat er tientallen jaren later nog altijd ongevallen door drank gebeuren, dan weet je dat techniek de enige oplossing is om het tij te keren.”

’Pakkans omhoog’

Ook Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland zegt dat het „één minuut voor twaalf” is en dat actie nodig is. „Misschien dat we boa’s ook meer bevoegdheden moeten geven als de politie te weinig capaciteit heeft voor grote controles. Het gaat er gewoon om dat automobilisten weten dat ze betrapt kunnen worden met drugs of drank op. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je het überhaupt doet, maar de pakkans moet ook omhoog. Ook met de zogenoemde fuiken. Hoewel die door sociale media snel bekend worden, geeft de politie er wel een signaal mee af.”