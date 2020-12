Kind gewond door vuurwerk in Breda

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg

DEN HAAG - In Breda is een kind gewond geraakt nadat het in de buik werd getroffen door vuurwerk. De verwondingen leken in eerste instantie ernstig, maar eenmaal in het ziekenhuis bleken ze mee te vallen, aldus een woordvoerder van politie.