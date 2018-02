Vliegtaks nu wel een optie

De meeste passagiers willen gewoon zo goedkoop mogelijk vliegen. Ⓒ Foto ANP

Schiphol - De omstreden vliegtaks, die de regering in 2020 dreigt in te voeren, is voor steeds meer reisbazen ineens wel bespreekbaar. Ze maken zich grote zorgen over de negatieve invloed van de klimaatverandering op het toerisme. „De reiswereld moet vergroenen, of we het nou leuk vinden of niet.”