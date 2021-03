LIVE | Kabinet wil honderd ’party-teststraten’

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Blijft het bij dromen over een testsamenleving?

Minder rokers en minder overmatige drinkers tijdens coronajaar

Rabobank: economie eind dit jaar hersteld van coronaklap

21.16 - Kabinet wil honderd teststraten

Het ministerie van VWS werkt aan een plan om honderd nieuwe teststraten uit de grond te stampen. In deze ’party’-teststraten moeten mensen een sneltest halen waarmee in het weekend kan worden gefeest, zo schrijft de NOS.

Met een groen vinkje, een QR-code en de CoronaCheck-app kunnen bezoekers dan bij een evenement weer naar binnen. Na 24 uur verdwijnt het groene vinkje in de app. Dan kun je niet meer terecht in het voetbalstadion of bij een concert.

20.10 - Geen coronabesmettingen bij tweede Fieldlab-voetbalwedstrijd

Tijdens de Fieldlab-voetbalwedstrijd tussen Almere City FC en Cambuur Leeuwarden op zondag 28 februari, hebben geen coronabesmettingen plaatsgevonden. Het was het tweede duel dit jaar waarbij publiek werd toegelaten. Dat gebeurde in het kader van de zogenoemde Fieldlab-experimenten, waarbij wordt onderzocht hoe dit in tijden van corona zo veilig mogelijk kan.

Bij de tweede test, vijf dagen na de wedstrijd, kwam 82 procent van de bezoekers opdagen. Daaruit kwam één positief testresultaat, maar uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat deze besmetting niet tijdens de wedstrijd maar in de privé-omgeving na de wedstrijd heeft plaatsgevonden, aldus Fieldlab.

18.20 - Pfizer kan dit jaar fors meer vaccins maken dan geraamd

Pfizer en BioNTech kunnen dit jaar 20 procent meer coronavaccins leveren dan oorspronkelijk geraamd. De Amerikaanse farmaceut en het Duitse biotechbedrijf verwachten in 2021 wereldwijd 2,3 tot 2,4 miljard doses te kunnen produceren, zei Pfizer-topman Albert Bourla donderdag.

Tegen het vierde kwartaal is de productiecapaciteit opgevoerd tot jaarlijks 3 miljard doses. Dat aantal wordt volgens Bourla in 2022 gehaald.

Pfizer verwacht de Amerikaanse regering eind deze maand 120 miljoen doses te hebben geleverd, zoals het bedrijf had toegezegd. Daarvoor moeten er de komende weken nog 60 miljoen worden bezorgd. Die zijn al gemaakt, maar worden nog getest.

17.50 - ’Militairen voorlopig niet verplicht gevaccineerd’

Militairen worden voorlopig niet verplicht gevaccineerd. Alleen personeel dat op missie naar het buitenland gaat, kan tot vaccinatie verplicht worden „wanneer niet-ingeënt zijn een verhoogd risico oplevert voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht”, aldus het ministerie van Defensie.

Defensie kan op basis van de Wet Immunisatie Militairen (WIM) leden van de krijgsmacht onder bepaalde omstandigheden verplichten tot een vaccinatie. De minister moet dan wel vooraf advies vragen aan een speciale commissie van deskundigen.

Dat is ook gebeurd in het kader van de coronavaccinatie. De commissie adviseert nu dat vaccinatie voorlopig op vrijwillige basis moet gebeuren. Dat houdt verband met het feit dat er nog de nodige onzekerheid is over de werkzaamheid en beschikbaarheid van de vaccins.

Een uitzondering wordt dus gemaakt voor militairen die op missie gaan. Nederland neemt deel aan enkele tientallen missies. Sommige zijn groot, andere bestaan maar uit een of twee mensen. In Litouwen, Afghanistan en Irak zijn veel Nederlandse militairen actief.

17.20 - Premier België: kinderen kunnen na zomer coronaprik krijgen

Belgische jongeren en kinderen die dat willen zullen ingeënt worden tegen Covid-19. Dat heeft premier Alexander De Croo in het jeugdjournaal van de VRT gezegd. Een precieze timing gaf hij niet, maar het zal op zijn vroegst na de zomer zijn, denkt hij.

De Croo beantwoordde in ’Karrewiet’ vragen van kinderen over het coronavirus. Ze wilden vooral weten of zij ook gevaccineerd zullen worden. „Jullie zullen ook een vaccin krijgen, maar vandaag zijn jullie de minst kwetsbaren. We vaccineren eerst diegenen die het snelst ziek kunnen worden, maar uiteindelijk gaan we ook kinderen vaccineren”, zei hij.

16.30 - De Jonge: 3 miljoen doses Janssen in tweede kwartaal

Van het nieuwe coronavaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen komen het tweede kwartaal drie miljoen doses beschikbaar voor Nederland. De eerst levering komt in april, daarna in mei en juni nog meer. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge in een reactie op de goedkeuring door toezichthouder EMA donderdag.

In het derde kwartaal verwacht de minister zes miljoen vaccins van Janssen. Van het vaccin is maar één prik nodig.

15.50 - Nederlandse toezichthouder: Vaccin Janssen werkt goed bij ouderen

Het Nederlandse coronavaccin van Janssen blijkt goed te werken bij ouderen. De effectiviteit bij mensen van 65 jaar en ouder ligt rond de 80 procent. „Daarom is het middel geschikt om te gebruiken bij ouderen”, zegt klinisch beoordelaar Ingrid Schellens van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) donderdag. Bij de totale groep zit de werkzaamheid rond de 67 procent.

Het vaccin voorkomt ernstige Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. „De ziekte verloopt milder en het aantal ziekenhuisopnames is klein”, aldus Schellens. Het vaccin is volgens haar een „belangrijke aanvulling” op de drie al bestaande vaccins, namelijk Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Het Janssenvaccin lijkt het meest op dat van AstraZeneca. Ook Janssen is gebaseerd op een onschuldig verkoudheidsvirus. Eén vaccinatie volstaat.

Het middel blijkt ook te werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant, omdat een deel van het onderzoek onder proefpersonen plaatsvond in dat land, waar de mutatie toen al circuleerde. „Van de Britse variant weten we dat nog niet. Die mutatie gingen niet rond op de plekken waar is getest. Een studie in het lab toont de werking bij de Britse variant wel aan.” Volgens Schellens is van het vaccin relatief makkelijk een nieuwe variant te maken.

15.00 - Steeds meer Europese landen staken gebruik AstraZeneca-vaccin

Steeds meer Europese landen schorten het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op vanwege de zorgen over mogelijke bijwerkingen. Het gaat onder meer om Denemarken, Noorwegen en IJsland. Italië zegt een specifieke partij AstraZeneca-vaccins niet te gebruiken.

De landen reageren op meldingen over bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt. Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten legden het gebruik van het middel om die reden eerder al aan banden. Zij stopten uit voorzorg de inentingen met een partij van 1 miljoen vaccins van AstraZeneca na het overlijden van een gevaccineerde vrouw in Oostenrijk.

Denemarken ging donderdag als eerste land verder en kondigde aan het coronavaccin de komende twee weken helemaal niet meer te gebruiken. De directeur van de Deense gezondheidsautoriteit zei dat uitgebreid is vastgelegd dat het vaccin veilig is en goed werkt. „Maar we moeten toch reageren op informatie over mogelijke ernstige bijwerkingen, zowel in Denemarken als in andere Europese landen”, legde hij uit.

Andere landen zien geen reden om te stoppen met inenten. Spanje liet weten niet op gevallen te zijn gestuit van bloedstolsels die verband kunnen houden met inentingen. Die gaan daarom gewoon door. In België liet het hoofd van de vaccinatie-taskforce weten dat zijn land nog niet stopt met vaccineren. Hij zegt dat mensen die worden ingeënt zich geen zorgen hoeven te maken.

14.25 - Vier vaccins goedgekeurd, meer op komst

Nu het Nederlandse coronavaccin van Janssen een positief oordeel heeft gekregen, is het een kwestie van tijd voor het middel wordt toegelaten door de Europese Commissie. Na dat groene licht beschikt Europa over vier vaccins tegen het coronavirus. Maar daar blijft het niet bij, er zijn meer middelen op komst.

Drie vaccins waren al goedgekeurd. Zij zijn ook al toegediend. Het gaat om de middelen van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

Europa heeft ook vier coronavaccins besteld die nog in ontwikkeling zijn. Die worden gemaakt door het Duitse CureVac, het Franse Sanofi, het Amerikaanse Novavax en het Franse Valneva. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kijkt al mee met de onderzoeken van CureVac en Novavax, zodat de vaccins sneller beoordeeld kunnen worden.

Ook andere vaccinontwikkelaars proberen in Europa een voet tussen de deur te krijgen. Zo kijkt het EMA alvast naar het Russische vaccin Spoetnik V. Dat vaccin is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleya uit Moskou. Dat werkt bij de aanvraag samen met een bedrijf uit Duitsland en wil het vaccin produceren in Italië. Hongarije en Slowakije hebben, buiten de Europese Unie om, al doses van het vaccin besteld. Ook Kroatië zou dat willen doen. Ook Chinese bedrijven als Sinopharm en Sinovac hopen op toelating in Europa.

13.40 - Den Haag stelt 200 betogers als limiet bij demonstraties

Aan demonstraties in Den Haag mogen niet meer dan tweehonderd mensen meedoen. De organisatie van zo’n demonstratie moet bovendien een gedegen plan kunnen overleggen waaruit blijkt dat alles is gedaan om verspreiding van corona te voorkomen. Dat heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen donderdag aan de gemeenteraad laten weten.

Groeperingen die op het laatste moment een betoging aanmelden bij de gemeente kunnen wat Van Zanen betreft alleen terecht op het Malieveld en het nabijgelegen park Koekamp. Demonstratieve tochten, bijvoorbeeld door het stadscentrum, zijn vanwege de strenge coronamaatregelen ook verboden.

„Den Haag heeft een ruimhartig demonstratiebeleid, dat is gericht op mogelijk maken en niet op beperken”, aldus de gemeente donderdag. „Tegelijkertijd bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie. Ruim een jaar proberen we de verspreiding van het coronavirus in te perken. Daarvoor worden deze verregaande maatregelen genomen.”

Voor zondag staan op het Malieveld en de Koekamp twee betogingen gepland. Nederland In Verzet gaat op het Malieveld demonstreren tegen het coronabeleid, vlakbij op de Koekamp is een actie van Klimaatalarm, waarvan onder meer Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International deel uitmaken.

13.22 - 20 procent minder winkels in Amsterdam door corona

Het aantal winkels in de Amsterdamse binnenstad is afgelopen jaar afgenomen met 20 procent. De stilgevallen bezoekerseconomie heeft dramatische gevolgen voor de Amsterdamse ondernemers, staat in de Amsterdam City Index, de jaarlijkse barometer van de ondernemersvereniging in de Amsterdamse binnenstad. De vereniging spreekt van een „slachting” als gevolg van het coronavirus in het centrum van de hoofdstad.

In de binnenstad zijn 36 winkels minder dan een jaar geleden. In totaal gingen er in 2020 in dit gebied 59 ondernemingen failliet, volgens de ondernemersvereniging een stijging van bijna 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De werkloosheid nam in de binnenstad toe van 4,1 procent in 2019 tot 6,1 procent in 2020. Desondanks is 90 procent van de ondernemers zeer gemotiveerd alles op alles te zetten om de coronacrisis door te komen.

Het aantal hotelovernachtingen in het centrum van Amsterdam daalde in de periode van maart vorig jaar tot september met 75 procent. Het gebruik van het openbaar vervoer nam op het dieptepunt, in april, af met 86 procent.

De ondernemersvereniging komt met een aantal wensen voor de korte termijn. Zo vraagt ze de gemeente de lasten te verlichten door verruiming van de regels en het verlagen van huren en belastingen. Ook pleit ze voor een gevarieerder aanbod van ondernemingen, mede om de bezoekerseconomie zoals gewenst een ander karakter te geven. Daarin moeten ook kleinere ondernemers een plek krijgen. „Als het type toerist verandert, zullen de ondernemingen in die beweging meegaan”, staat in het rapport. „Veel ondernemers stellen dat er ingezet moet worden op Amsterdamse en Nederlandse klanten.”

Verder willen de ondernemers dat het veiliger en schoner wordt op straat. Ondanks de stilte klaagden ondernemers net als voorgaande jaren over vieze straten.

13.13 - Patiëntenfederatie hoopt op snelle opheldering AstraZeneca

Patiëntenfederatie Nederland gaat ervan uit dat er snel duidelijkheid komt over het vaccin van AstraZeneca. „De veiligheid van patiënten moet voorop staan”, zegt een woordvoerder.

De patiëntenorganisatie heeft nog geen telefoontjes gekregen van verontruste mensen die onlangs zijn gevaccineerd of de prik nog moeten halen. Dat is ook het geval bij de GGD GHOR Nederland, koepelorganisatie van de GGD’en. „Alle afspraken gaan gewoon door, wij hebben nog geen annuleringen ontvangen”, zegt een woordvoerster.

Donderdag werd bekend dat Denemarken voorlopig stopt met het vaccineren van mensen met AstraZeneca. Reden is dat daar herhaaldelijk melding is gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel. Ook IJsland schort het gebruik op van dit vaccin wegens zorgen over mogelijke bijwerkingen.

12.55 - Bijwerkingencentrum Lareb ziet geen reden om te stoppen met AstraZeneca

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland maar één melding van een mogelijke trombose over het vaccin AstraZeneca ontvangen. „Het gaat om een verdenking van een trombose, zonder ernstige gevolgen”, zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Zij ziet geen reden om te stoppen met het coronavaccin. „We zien niets bijzonders, maar we zijn er natuurlijk wel extra alert op”, aldus Kant.

Denemarken maakte donderdag bekend voorlopig te stoppen met het vaccineren van mensen met AstraZeneca. Reden is dat daar herhaaldelijk melding is gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.

12.00 - Testlocaties Hilversum en Nissewaard dicht door storm

De testlocaties in Hilversum en de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard zijn dicht vanwege de storm. Door de harde wind zijn de teststraten uit veiligheidsoverwegingen gesloten, melden de GGD Gooi en Vechtstreek en de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Afspraken worden zoveel mogelijk verzet. Voor inwoners uit de regio Hilversum is de locatie in Huizen bereikbaar om afspraken naartoe te verplaatsen, voor de gemeente Nissewaard zijn dat de testlocaties Ahoy en Middelharnis.

Eerder werd al bekend dat twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland donderdag dicht blijven. De maatregel geldt voor de prikstraten in Alkmaar en Middenmeer. Daar staan tenten waarin mensen gevaccineerd worden.

In Zeeland is de teststraat in Vlissingen donderdag uit voorzorg dicht. Mensen die een afspraak hadden, kunnen zich in Goes laten testen. Een storm trekt donderdag over Nederland. Weerinstituut KNMI verwacht windstoten tot 110 kilometer per uur en heeft daarom code geel ingesteld

09.00 - Fitnessbranche met brandbrief naar Den Haag

Fitnessondernemers, instructeurs en clubleden overhandigen vrijdagochtend in Den Haag een brandbrief aan minister Van Ark (Sport) en aan staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken). Ze eisen een snelle heropening van de sportscholen.

Ronald Wouters, algemeen directeur NL Actief: „De actie is een uiterste poging om politiek Den Haag wakker te schudden over het belang van opening. De fitnessbranche is een deel van de oplossing, niet het probleem.”

Sportscholen zijn al meer dan zeven maanden (gedeeltelijk) op slot. Sinds de tweede lockdown zitten drie miljoen leden stil. De branche ziet dat steeds meer leden afhaken (en vreest dat sommigen nooit meer terugkomen). De meeste fitnessclubs zijn technisch failliet. Ontslagen, sluitingen en faillissementen zijn niet meer te ontlopen, stelt de sector.

„Het is frustrerend dat 4000 sport- en fitnessondernemers in Nederland hun vak niet mogen uitoefenen in een tijd dat het juist zo hard nodig is om met weerstand en vitaliteit bezig te zijn. Het is niet uit te leggen dat fastfoodketens, slijterijen en snoepzaken door het kabinet als essentieel worden gezien, maar de professionals op gebied van leefstijl en preventie niet”, zegt Han de Hair, voorzitter van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra.

08.00 - Vier op de tien artsen: te veel nadruk op zorg in coronacrisis

Een aanzienlijke groep Nederlandse artsen vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis „te veel nadruk legt op de zorg en te weinig op andere maatschappelijke gebieden, zoals economie en onderwijs.” Met die stelling is ruim vier op de tien van de ondervraagden (44 procent) het eens in een peiling van vakblad Medisch Contact. Een net iets grotere groep (47 procent) is het ermee oneens. Aan de enquête deden 6809 artsen, voormalige artsen en geneeskundestudenten mee.

De jongste respondenten vinden het vaakst dat te veel nadruk op de zorg ligt, oudere artsen zijn daar vaker tevreden over. Dat artsen verdeeld zijn over de nadruk op de zorg, wil niet zeggen dat ze vinden dat het kabinet de coronacrisis slecht aanpakt. De grote meerderheid (81 procent) kan zich vinden in deze stelling over het kabinetsbeleid: „Niet alles gaat goed, maar ik bewonder hoe ze deze crisis bestrijden.”

Van de ondervraagden vindt 11 procent dat het kabinet „veel te weinig doet om deze ontwrichtende ziekte in te perken”, 8 procent onderschrijft de stelling: „Ze grijpen veel te hard in om een ziekte te bestrijden die niet veel voorstelt.”

07.50 - Cambodja meldt jaar na begin pandemie eerste coronadode

Cambodja heeft een jaar na het begin van de pandemie voor het eerst melding gemaakt van een sterfgeval door het coronavirus. Het gaat om een 50-jarige man die ongeveer twee weken geleden positief had getest.

De Cambodjaan overleed volgens de autoriteiten op de ochtend van 11 maart, precies een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie had verklaard dat sprake is van een pandemie. Hij werkte als chauffeur voor een Chinees in de stad Sihanoukville. Die persoon raakte ook besmet met het virus.

Wereldwijd zijn sinds het begin van de coronacrisis 118 miljoen besmettingen gemeld. Het circa 16 miljoen inwoners tellende Cambodja registreerde volgens officiële cijfers slechts 1163 coronagevallen. Het land is inmiddels in de greep van de ernstigste corona-uitbraak tot dusver.

07.15 Aantal nieuwe coronagevallen Duitsland fors gestegen

Het aantal nieuwe besmettingen dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is opnieuw fors gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI) meldt donderdagochtend 14.356 nieuwe gevallen.

Woensdag meldde het RKI nog ruim 9000 nieuwe besmettingen. Dat was meer dan een verdubbeling van het aantal van de dag ervoor. In Duitsland is het bijna wekelijks het geval dat de cijfers in en vlak na het weekend betrekkelijk laag liggen en vervolgens snel oplopen naarmate de week vordert.

Met de nieuwe gevallen erbij zijn er in Duitsland sinds het begin van de coronaepidemie 2.532.947 gevallen van Covid-19 ontdekt. In 72.810 van die gevallen, kreeg de ziekte uiteindelijk een dodelijke afloop. In het afgelopen etmaal overleden er nog eens 321 personen in Duitsland aan de gevolgen van corona.

02.15 Op tweede dag achtereen recordaantal coronadoden Brazilië

Brazilië heeft woensdag voor de tweede opeenvolgende dag een recordaantal coronadoden in één etmaal gemeld. Daarvan was vorige week ook al sprake. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid meldde woensdag dat er in de laatste 24 uur maar liefst 2286 personen in het Zuid-Amerikaanse zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Dinsdag werd er al een recordaantal gemeld van 1972 overlijdens in een etmaal. Naast de sterftecijfers zijn ook de besmettingsaantallen torenhoog in Brazilië. Woensdag werden er net geen 80.000 nieuwe vastgestelde besmettingen gemeld. Een dag eerder waren dat er ruim 70.000.

03.00 Biden: overschot coronavaccins delen met andere landen

De Verenigde Staten gaan hun ingekochte doses coronavaccin delen met andere landen als de eigen bevolking is ingeënt, heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdagavond gezegd. „Als we een overschot hebben, gaan we dat delen met de rest van de wereld”, zei de president in het Witte Huis.

„Het virus kan niet worden gestopt door een hek, ongeacht hoe hoog dat hek of die muur ook is”, aldus Biden. „Dus wij zijn pas veilig als de hele wereld veilig is.” Biden zei daarop dat hij erop gericht is om eerst voor de Amerikanen te zorgen. „En dan kunnen we de rest van de wereld proberen te helpen.”

Biden liet weten dat hij zijn chef-coronazaken Jeff Zients en het ministerie van Volksgezondheid heeft opgedragen om 100 miljoen extra doses coronavaccin te bestellen bij farmaceut Johnson & Johnson. Bij dat vaccin, dat eind vorige maand door de Amerikaanse toezichthouder FDA op de markt gelaten werd, volstaat één dosis terwijl de vaccins van andere farmaceuten tweemaal moeten worden toegediend.