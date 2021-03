LIVE | Vier op tien artsen: te veel nadruk op zorg in coronacrisis

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

05.00 Vier op de tien artsen: te veel nadruk op zorg in coronacrisis

Een aanzienlijke groep Nederlandse artsen vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis „te veel nadruk legt op de zorg en te weinig op andere maatschappelijke gebieden, zoals economie en onderwijs.” Met die stelling is ruim vier op de tien van de ondervraagden (44 procent) het eens in een peiling van vakblad Medisch Contact. Een net iets grotere groep (47 procent) is het ermee oneens. Aan de enquête deden 6809 artsen, voormalige artsen en geneeskundestudenten mee.

De jongste respondenten vinden het vaakst dat te veel nadruk op de zorg ligt, oudere artsen zijn daar vaker tevreden over. Dat artsen verdeeld zijn over de nadruk op de zorg, wil niet zeggen dat ze vinden dat het kabinet de coronacrisis slecht aanpakt. De grote meerderheid (81 procent) kan zich vinden in deze stelling over het kabinetsbeleid: „Niet alles gaat goed, maar ik bewonder hoe ze deze crisis bestrijden.”

Van de ondervraagden vindt 11 procent dat het kabinet „veel te weinig doet om deze ontwrichtende ziekte in te perken”, 8 procent onderschrijft de stelling: „Ze grijpen veel te hard in om een ziekte te bestrijden die niet veel voorstelt.”

02.15 Op tweede dag achtereen recordaantal coronadoden Brazilië

Brazilië heeft woensdag voor de tweede opeenvolgende dag een recordaantal coronadoden in één etmaal gemeld. Daarvan was vorige week ook al sprake. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid meldde woensdag dat er in de laatste 24 uur maar liefst 2286 personen in het Zuid-Amerikaanse zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Dinsdag werd er al een recordaantal gemeld van 1972 overlijdens in een etmaal. Naast de sterftecijfers zijn ook de besmettingsaantallen torenhoog in Brazilië. Woensdag werden er net geen 80.000 nieuwe vastgestelde besmettingen gemeld. Een dag eerder waren dat er ruim 70.000.

03.00 Biden: overschot coronavaccins delen met andere landen

De Verenigde Staten gaan hun ingekochte doses coronavaccin delen met andere landen als de eigen bevolking is ingeënt, heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdagavond gezegd. „Als we een overschot hebben, gaan we dat delen met de rest van de wereld”, zei de president in het Witte Huis.

„Het virus kan niet worden gestopt door een hek, ongeacht hoe hoog dat hek of die muur ook is”, aldus Biden. „Dus wij zijn pas veilig als de hele wereld veilig is.” Biden zei daarop dat hij erop gericht is om eerst voor de Amerikanen te zorgen. „En dan kunnen we de rest van de wereld proberen te helpen.”

Biden liet weten dat hij zijn chef-coronazaken Jeff Zients en het ministerie van Volksgezondheid heeft opgedragen om 100 miljoen extra doses coronavaccin te bestellen bij farmaceut Johnson & Johnson. Bij dat vaccin, dat eind vorige maand door de Amerikaanse toezichthouder FDA op de markt gelaten werd, volstaat één dosis terwijl de vaccins van andere farmaceuten tweemaal moeten worden toegediend.