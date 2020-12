’Pornofilm van orgie in Efteling-vakantiehuisje opgedoken’

Binnenland

Vrijspraak in hoger beroep voor schieten bij Thialf

De man die begin 2017 voormalig directeur Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis bij het Thialf-schaatsstadion zou hebben beschoten, is daarvoor in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft hem wel veroordeeld tot drie maanden cel voor het tonen van een wapen aan Jonker.