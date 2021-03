’Verkiezingsfraude’ blijkt postbode die zijn werk niet doet

In het onderzoek kwam de 35-jarige verdachte al snel in beeld. Hij werd ontboden op het politiebureau en aangehouden. Maar uit het onderzoek blijkt dat er geen opzet in het spel was. Het blijkt te gaan om een postbezorger die zijn werk had verzuimd. „Van opzet om verkiezingsfraude te plegen, bleek geen sprake”, aldus de politie.

Na beoordeling van het dossier door het Openbaar Ministerie is besloten de man niet te vervolgen. De zaak is geseponeerd.

De bewoners die geen stempas hadden gekregen als gevolg van de kwestie, hebben inmiddels een vervangende pas gekregen. Het zou gaan om 195 stempassen.