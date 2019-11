’Dader steekpartij wilde brandstichten’

„Hij zag op bewakingsbeelden dat iemand rond het bedrijfspand van zijn vader aan De Morgenstond in Schijndel scharrelde. Hij is daar meteen naartoe gereden. Er ontstond een handgemeen, waarbij het slachtoffer werd gestoken. Daarna ging de verdachte ervandoor”, aldus de politie. „Tijdens onderzoek in en rond het pand vond de politie sporen die erop duiden dat er is geprobeerd brand te stichten.”

De 43-jarige Brabander is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht waar hij werd behandeld. Hij mocht daarna weer naar huis. De politie is op zoek naar de dader en kan nog niets zeggen over zijn identiteit.

Tips? Stuur ze naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31-613650952.