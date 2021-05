Nieuwe zoektocht naar Sumanta Bansi

Dat laat de politie Noord-Holland weten. De Telegraaf berichtte eerder deze week op basis van vertrouwelijke stukken dat de locatie in beeld kwam op basis van locatiegegevens van Google die gekoppeld waren aan de telefoons van een vader en zoon die verdachte zijn in de zaak.

De recherche had de gegevens opgevraagd bij het bedrijf om te achterhalen waar de twee in de dagen rond de verdwijning van Sumanta in februari 2018 waren. Ze moet in de nacht van 18 op 19 februari zijn vermoord. De vader en zoon waren op 19 februari rond het middaguur enige tijd in het gebied.

Schep

Op 19 april vond de politie een deel van een schep in het water. Volgens de politie een interessante vondst omdat het onderzoeksteam ervan uitgaat dat het lichaam van Sumanta is begraven. De schep wordt nu onderzocht op sporen door het Nederlands Forensisch Instituut. De politie zoekt vandaag verder in het water en op pand in het gebied met honden, manschappen met prikstokken en een sonarboot.

Vier personen worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de zwangere studente. Het zijn Manodj B., zijn vrouw, zijn broer en zijn vader.