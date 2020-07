’Vooroordeel dat mannen beter kunnen rijden dan vrouwen klopt niet’

Vooral vrouwen zijn onzeker over hun parkeercapaciteiten en 53% van hen zoekt naar een makkelijker locatie om de auto te stallen als er iemand bij hen in de auto zit, uit angst uitgelachen te worden als er een paar keer heen en weer gestoken moet worden. Bij mannen lijdt 20% aan ’parkeerschaamte’, blijkt uit onderzoek van RDWdata onder 1073 automobilisten.

Vrouwen achter het stuur

Maar flauwe grappen over vrouwen achter het stuur zijn daarmee nog niet gerechtvaardigd. Dat meer vrouwen onzeker zijn over parkeren, betekent niet dat ze minder bekwaam zijn achter het stuur. „Het vooroordeel dat mannen beter kunnen rijden dan vrouwen is niet waar”, benadrukt manager Peter Abrahamse van RDWdata. „In bijna alle statistieken rondom verkeersongelukken zijn mannen oververtegenwoordigd. Deze resultaten laten daarom vooral zien dat vrouwen een stuk voorzichtiger zijn in het verkeer. Waar mannen denken ’dat past wel’, nemen vrouwen eerder het zekere voor het onzekere.”

Bijrijders blijken niet alleen tijdens het parkeren ongewenst. Ook tijdens een normale rit is een derde van de respondenten hen liever kwijt dan rijk. Abrahamse: „Vooral vrouwen voelen zich met passagiers minder op hun gemak achter het stuur (38%) dan mannen (29%).”

Inparkeren

Maar, zo zag Abrahamse ook in het onderzoek: „In sommige gevallen biedt een passagier echter ook uitkomst. Zo zegt maar liefst een kwart van de vrouwelijke chauffeurs weleens een bijrijder te hebben laten in- of uitparkeren, tegenover slechts vijf procent van de mannen.”

Ⓒ RDWdata

Een goed idee vindt hij dat niet. „Natuurlijk is het makkelijk om iemand anders voor je te laten parkeren, maar juist door het zelf te blijven doen voorkom je dat je het verleert”, weet Abrahamse uit ervaring. „Op mijn vorige woonadres kon je alleen vooruit inparkeren en toen merkte ik ook dat het fileparkeren me minder goed afging. Ik raad aan nooit het stuur uit handen te geven of lastige situaties te vermijden.”

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse rijbewijseigenaren een opfriscursus kan gebruiken. Zo stelt zeventien procent van de ondervraagden dat hun rijvaardigheden door de jaren heen zo zijn verslechterd, dat ze waarschijnlijk zouden zakken als ze nu opnieuw hun praktijkexamen moesten afleggen.