Al meer dan 190 ton dode vis uit de Oder geschept

Aan Duitse zijde is naar schatting van de milieuminister van de deelstaat Brandenburg tot dusver 36 ton uit het water gehaald. De precieze oorzaak van de milieuramp is nog niet achterhaald. Zowel de Poolse als Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat verschillende factoren een rol hebben gespeeld. Een daarvan is volgens wetenschappers de snelle verspreiding van een algensoort. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe dat kon gebeuren.

In een laboratorium in Brandenburg is wel een hoge concentratie pesticide vastgesteld in watermonsters die tussen 7 en 9 augustus zijn genomen in Frankfurt an der Oder, ongeveer 100 kilometer ten oosten van Berlijn. Het gaat om de onkruidverdelger 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur.

Hoewel het gif natuurlijk niet in oppervlaktewater thuishoort en bedreigend is voor het leven daarin, denken deskundigen niet dat het de enige, directe reden is van de massale vissterfte. Wel zou het kunnen dat stroomopwaarts de verontreiniging van de Oder door pesticiden veel ernstiger was dan gemeten in Frankfurt.