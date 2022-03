Veiligheidsregio’s naarstig op zoek naar opvang Oekraïners

De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant is naar eigen zeggen goed voorbereid op zowel de kortdurende crisisopvang als op de opvang voor de middellange termijn van twee maanden tot een jaar, aldus een woordvoerster. „Er komen steeds meer nieuwe plekken bij, die we voorbereiden op de komst van vluchtelingen.” Zo heeft Breda een crisisopvang voor tweehonderd vluchtelingen voor maximaal 72 uur. In de regio kunnen al duizend mensen tijdelijk onderdak vinden. Komende week komen daar nog eens duizend plekken bij.

Het MECC in Maastricht kan vierhonderd vluchtelingen aan, maar de toestroom is vooralsnog gering. Zaterdag rond de middag zaten er acht mensen. Dat waren er 24, maar zestien zijn al vertrokken naar plekken waar ze langer terecht kunnen. In de loop van de dag worden er nog eens 55 vluchtelingen verwacht voor tijdelijk onderdak.

Ⓒ ANP/HH

’Kost tijd’

De regio Rotterdam-Rijnmond kan vluchtelingen opvangen in sporthal de Wielewaal, waar 250 bedden staan voor kortdurende opvang. Zondag komen er naar verwachting nog eens 150 vrouwen en kinderen aan in een sporthal in Ridderkerk. „De meesten met bussen uit Polen, maar sommigen ook met ander vervoer uit Ter Apel of via bemiddeling van de gemeente”, aldus de woordvoerder van deze regio.

Ook gemeenten doen alle moeite om noodopvang te zoeken. Zo kunnen tweehonderd vluchtelingen terecht in de voormalige legerkazerne in Weert. Zondagavond komen 25 vluchtelingen aan in Kapelle, waar acht appartementen gereed zijn gemaakt, en er ruimte is bij een fruitteler. Geleen vangt driehonderd vluchtelingen op in een sportcentrum, Venlo heeft plek voor tientallen Oekraïners in een voormalig verzorgingstehuis. „We moeten voldoen aan de vraag naar tweeduizend plekken”, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. „Het zoeken is in volle gang.”

„Tweeduizend plekken vinden kost tijd”, erkent de woordvoerder van Rotterdam-Rijnmond. „Rotterdam is bezig met schepen voor de opvang van driehonderd mensen. We houden er intussen rekening mee dat het niet bij die tweeduizend blijft. Dat vereist andere oplossingen. Daarover wordt nu al nagedacht.”