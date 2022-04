Premium Het beste van De Telegraaf

Moeder van ’Een huis vol’ zit al vier maanden vast voor brandstichting in eigen woning

Heerlense moeder Nadine van tv-programma ‘Een huis vol’ zit al vier maanden vast voor brandstichting. Ⓒ Archief Track’88

Nadine L. zit samen met haar ex-vriend Kevin G. al vier maanden vast voor brandstichting in hun woning in Heerlen. De moeder en haar twaalf kinderen figureerden vorig jaar in de tv-serie Een huis vol.