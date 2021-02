Baudet clasht met Rutte: ’Geen minder racistisch persoon in Kamer dan ik’

„Er is geen minder racistisch persoon in de Tweede Kamer dan ik,” antwoordt Baudet. „Onze partij draait om een gedeelde liefde voor Nederland.” Rutte valt Baudet aan omdat hij twijfel zou zaaien over de geldigheid van de komende verkiezingen, onder meer omdat er per brief kan worden gestemd.

Lilian Marijnissen (SP) hekelt de beweringen van Baudet dat het coronavirus niet meer dan een griepje zou zijn: „U schoffeert al die mensen die hierdoor heel ziek zijn geworden. Ik denk niet dat met beide heren er een betrouwbare overheid zou zijn.” Baudet ontkent van een ’griepje’ te hebben gerept. „Een zware griep, dat heb ik gezegd.”

Vuurdoop voor Hoekstra

Voor CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra (CDA) is het zijn debuut in een groot verkiezingsdebat. In gesprek met Esther Ouwehand (PvdD) en Lilianne Ploumen (PvdA) is er een element waar de drie het direct over eens zijn: er moet een ministerie voor Wonen komen. Maar de partijen verschillen van mening over het takenpakket. Hoekstra, die zijn vuurdoop met kalmte doorstaat, stelt dat een nieuw ministerie de regie zou moeten pakken op de woningmarkt.

„Wonen is geen markt, wonen is een recht”, denkt Ploumen. Ouwehand is er vooral op gebrand dat boeren hun grond moeten afstaan om woningen op te bouwen en dat nieuwe huizen voldoen aan klimaateisen.

Ploumen en Hoekstra botsen over de zogenoemde Prins Bernhardbelasting, zoals de PvdA een voorstel voor een nieuwe heffing voor huisbazen noemt. Hoekstra vindt dat sommige ondernemers daar onnodig door gedupeerd worden. „Voor sommige mensen zorgt de verhuur voor hun pensioen. Die kun je geen speculanten noemen.”

De CDA-leider nam in het volgende debat vervolgens D66-lijsttrekker Sigrid Kaag onder vuur over het delen van bankgegevens om criminelen te pakken. Volgens de CDA’er is het mede dankzij D66 dat ‘politie en justitie met de handen op de rug gebonden zijn’. Volgens Kaag staat de privacy van mensen voorop: „Dat is ook veiligheid.”

Nederland na corona

Het NOS Radiodebat vanuit de Oude Zaal in de Tweede Kamer is opgesplitst in acht blokken, waarin steeds drie lijsttrekkers met elkaar in debat gaan. In het laatste ’Nederland na de coronacrisis’, kruisen de lijsttrekkers van de drie grootste partijen - Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Geert Wilders (PVV) - de degens.

Voor Hoekstra en D66-leider Kaag is het radiodebat van de NOS is het de eerste keer dat zij oog in oog staan met andere lijsttrekkers in een verkiezingsdebat.