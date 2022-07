Premium Het beste van De Telegraaf

’Aloude vanzelfsprekendheden bestaan niet meer’ ANWB: ’Pas je tankstrategie over de grens aan’

Door Gijsbert Termaat

Den Haag - Vakantiegangers moeten hun tankstrategie over de grens aanpassen, nu in alle landen de prijzen voor brandstof per week veranderen. Waar automobilisten voorheen altijd via Luxemburg reden voor de goedkoopste tankstop, daar gaat de route nu over Duitsland omdat daar buiten de snelweg het voordeligst de tank kan worden volgegooid.