Gezondheidsautoriteit verbiedt bezem

De 63-jarige Northcroft die onder anderen meubels heeft gemaakt voor zangeres Adele, premier May en voetballer Ronaldo, veegt naar zeggen zijn werkplaats al meer dan 40 jaar aan met de bezem. Hij vindt de bemoeienis van de HSE (Health and Safety Executive) krankzinnig en bezweert dat de bezem blijft.

De HSE heeft de werkplaats van Northcroft in de wijk Leyton in het noordoosten van Londen 2 uur lang geïnspecteerd en heeft daar omgerekend 173 euro voor in rekening gebracht. Het resultaat van de inspectie was een bezemverbod. Bij de brief van de HSE aan Northcroft over de gezondheidsrisico's van de bezem was ook een foto gevoegd van de boosdoener.

De gezondheid van de tien werknemers van Northcroft zou onder meer gevaar lopen door het houtstof dat door de bezem wordt opgezweept. Northcroft zou een bedrijfsstofzuiger moeten aanschaffen, aldus de HSE. Volgens Northcroft is dat onzin en weten ze bij de HSE niet hoe je een bezem gebruikt.