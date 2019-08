Eerste hulp OLVG blijft dicht door brand

Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - De Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis OLVG in Amsterdam en ook de huisartsenpost blijven voorlopig dicht. Naast het gebouw (locatie Oost) was brand uitgebroken in een ambulance waarin gasflessen lagen en dat leverde explosiegevaar op. De SEH werd ontruimd. De brand is geblust, maar er hangt veel rooklucht op de afdelingen.