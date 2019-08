Vrouw verliest voogdij omdat ze niet islamitisch genoeg is

Haar ex had bij de rechter geklaagd dat ze in Amerika naar een festival was geweest en foto’s van feestende mensen op Facebook had gezet. De rechter heeft nu besloten dat ze ’te westers is om een kind op te voeden’. Volgens de rechtbank staat haar Facebook-account ’vol met naaktfoto’s’.

De 32-jarige Bethany Vierra verhuisde in 2011 van Washington naar Saoedi-Arabië om daar te werken als docente aan de universiteit. Ze ontmoette daar haar man en dochtertje Zaina werd geboren.

Vierra heeft tijdens de strijd rond de scheiding meermalen verklaard dat haar man gewelddadig was en drugs gebruikte.

De voogdij is nu toegewezen aan de moeder van haar man.