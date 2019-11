Missie voor laatste rustplaats piloot

Eefde - Met daverend geraas stort een Hawker Typhoon op 26 september 1944 neer in Eefde. De Engelse jachtbommenwerper is kort daarvoor aangeschoten door een squadron Duitse Messerschmitts. Vandaag wordt na 75 jaar een begin gemaakt met de berging van het vliegtuig. De hoop is dat de nog altijd vermiste piloot ook geïdentificeerd kan worden. Het zou gaan om de op 1 mei 1923 in Londen geboren William Robert Stephen Hurrell.