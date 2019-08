Doneeractie voor auto hulphond

Na dertien maanden wachten heeft Grishaver nu de twee jaar oude Duitse herder Denzell toegewezen gekregen vanwege zijn chronische posttraumatisch stresssyndroom (ptss). Vandaag gaat hij voor het eerst de trouwe viervoeter ontmoeten. Als het klikt, wordt Denzell zijn nieuwe maatje. „Mijn auto is te klein voor de Duitse herder. Hij past niet in de achterbak en de achterbank is niet veilig voor hem”, vertelt Grishaver.

Sinds zijn dochter Anoeska in oktober 1986 op gruwelijke wijze werd vermoord en werd begraven in het Park aan de voet van de Euromast heeft hij ptss. „Denzell moet mij straks in allerlei situaties helpen. Mijn vertrouwen in de mensheid is zeer laag. De hond kan mij helpen om weer meer naar buiten te gaan en weer met kleine stapjes mensen weer te kunnen gaan vertrouwen. Ik kan dan ook veilig met hem naar het monumentje voor mijn dochter in het Park gaan. Daarnaast zal hij mij helpen als ik ga herbeleven of angstig wordt. Of als ik een nachtmerrie dreig te raken. Dan maakt hij mij wakker.”

Grishaver zegt de auto nodig te hebben om het dier veilig mee te nemen. „Ik hoop op vijfduizend euro. Daar kan ik een geschikte wagen voor kopen om Denzell veilig mee te vervoeren. De komende tijd ga ik elke week zeker twee uur met hem trainen om hem een goede ptss-hond te maken.”