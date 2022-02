Eerste strafeis in grote afpersingszaak Gelders fruitbedrijf

Het fruitbedrijf wordt sinds 2019 afgeperst en bedreigd. In 2020 zijn er meerdere aanslagen met brandbommen op woningen van medewerkers en oud-medewerkers gepleegd. Aanleiding voor dit alles zou de vondst van een partij cocaïne bij het bedrijf zijn geweest, in een van de fruittransporten, waarvan melding werd gemaakt bij de politie. Dat werd het Gelderse bedrijf niet in dank afgenomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 37-jarige man ervan dat hij de directie van het bedrijf heeft afgeperst en daarbij dreigde met aanslagen op medewerkers en familieleden van de directie.

Inmiddels zijn in het kader van de gebeurtenissen 26 personen aangehouden. De meest recente arrestaties vonden woensdag plaats. De politie pakte vier mannen uit Rotterdam op, op verdenking van betrokkenheid bij een van de aanslagen.

De 22-jarige verdachte heeft volgens het OM als chauffeur gefungeerd bij een aantal incidenten in 2020. Ook zou hij een keer op de uitkijk hebben gestaan. Het ging om aanslagen met brandbommen, in onder meer Breda, Rosmalen, Tiel en Vlijmen. Justitie beschouwt hem als „slechts een pionnetje in het radarwerk van de hoofdverdachte.” Het OM matigde de strafeis, omdat hij „openhartig en betrouwbaar” heeft verklaard. Dat is „van doorslaggevend belang geweest voor het oplossen van de reeks incidenten en tot de aanhoudingen van verdachten, onder wie de 37-jarige hoofdverdachte en zijn 21-jarige handlanger”, aldus het OM. „Met deze aanhoudingen werd de reeks steeds zwaarder wordende aanslagen tot staan gebracht.”

Het proces tegen de hoofdverdachte vindt eind juni plaats. Het OM verdenkt hem ervan dat hij na zijn aanhouding in januari 2021 vanuit de gevangenis opnieuw mensen heeft aangezet tot het beschieten van woningen in de Bommelerwaard en een brandstichting in Tiel in mei en juni 2021. Ook hiervoor zijn verdachten aangehouden. Sinds juni 2021 hebben zich geen nieuwe incidenten meer voorgedaan die te linken zijn aan de afpersingszaak van het fruitbedrijf.