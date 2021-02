Oproep: klaar voor adoptie?

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) maakte het besluit maandag bekend, naar aanleiding van een vernietigend rapport over het systeem van de zogenoemde interlandelijke adoptie in Nederland. De overheid stelde zich te passief op en liet na in te grijpen toen dingen misgingen.

De Telegraaf is op zoek naar een adoptiestel dat op het punt stond om hun zoon of dochter in de armen te kunnen sluiten, maar nu na een lang adoptieproces in onzekerheid verkeert of ze wel ouder mogen worden.

