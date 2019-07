’Ze scheuren met 100 over de boulevard’

Van de wildslapers ligt de buurt nou net niet wakker. Ⓒ Politie

SCHEVENINGEN - Bewoners op Scheveningen zijn ten einde raad, omdat ze dagelijks tot diep in de nacht overlast hebben van jongeren die de boel op stelten zetten. De samenscholende herrieschoppers draaien keiharde muziek, vallen meisjes lastig en urineren in portieken. „We voelen ons niet veilig meer in onze eigen buurt”, zegt Linda Tasdemir namens omwonenden. De dertien wildslapers die de politie vrijdag op het strand beboette, is daarentegen nou niét iets waar ze in het kustdorp van wakker liggen.