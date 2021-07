Zoektocht ingestorte flat Florida stilgelegd: ’Ik hoorde geschreeuw om hulp’

Het dodental door de instorting van een appartementencomplex in Florida is opgelopen naar 24. Reddingswerkers hebben zaterdag nog twee doden onder het puin vandaan gehaald. Een dag eerder werden vier lichamen geborgen. Het aantal vermisten staat nu op 124. Gouverneur Ron DeSantis van de Amerikaanse staat Florida wil de resten van het pand slopen voordat orkaan Elsa, waarschijnlijk op dinsdag, in Zuid-Florida aankomt.

„Als het gebouw wordt afgebroken, zal dit onze reddingswerkers beschermen omdat we niet weten wanneer het kan omvallen. En natuurlijk, met deze windstoten, zou dat anders een heel ernstig gevaar kunnen opleveren”, aldus DeSantis tijdens een persconferentie. „Het is onze missie dit zo snel mogelijk uit te voeren.” De kosten voor de werkzaamheden worden door de staat vergoed.

De gouverneur zei dat experts hem hebben gezegd dat de sloop binnen 36 uur kan worden uitgevoerd en daarmee tot „minimale werkonderbrekingen” voor de reddingswerkers zal leiden. Hij gaf geen specifieke datum waarop de restanten plat gaan. Nadat DeSantis had gesproken, zei de burgemeester van Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, dat het contract was getekend om te beginnen met de sloop.

Orkaan Elsa is onderweg naar Zuid-Florida en komt waarschijnlijk dinsdag als tropische storm aan land. Reddingswerkers proberen voor die tijd zo ver mogelijk te komen. De kans is klein dat ze overlevenden vinden. Behalve vlak na het instorten van het gebouw vorige week is niemand levend onder het puin gevonden.

In Miami Beach is vrijdag een tweede woongebouw, met 156 appartementen, uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is daartoe besloten nadat ingenieurs problemen met de betonnen constructie en de bedrading ontdekten.

Getuigen

Twee luide knallen en heel veel stof. „Het flitste door mijn hoofd: dit is het, we gaan sterven.” Van een gang was geen sprake meer, enkel een groot gapend gat. Ook de lift was ook ingestort, dus kropen overlevenden van de ramp in Miami, langs de restanten van de traphal naar de begane grond. AP kon met enkelen van hen spreken.

Het gros van de slachtoffers en vermisten woonden aan de kant van het gebouw met zeezicht. Wie aan de straatkant woonde, kon zich nog uit de voeten maken al was dat zeer penibel. Een deel van de traphal was ingestort. „Toen ik de deur naar de traphal opendeed en zag dat een deel van trap verwoest was, wist ik dat we geen tijd te verliezen hadden”, zegt Albert Aguero, een ooggetuige. Beetje bij beetje baande hij zich met zijn gezin al klauterend een weg door de halfverwoeste traphal. Onderweg hielpen hij en zijn vrouw andere bewoners.

Op de vijfde verdieping hoorde hij gebonk op een deur. Het gezelschap wrikte de deur open en trof er onder meer een jonge vrouw aan die een bejaarde vrouw onder de arm hield. Vervolgens gaat de massa verder naar beneden, maar het tempo is te hoog voor de oudere vrouw. „Maak je geen zorgen om me, ik ben 88 jaar, ik heb een goed leven gehad”, zei ze tegen Aguero en zijn vrouw. Ze maande hen aan om haar achter te laten uit vrees dat de rest van het gebouw naar beneden zou komen. Aguero weigerde, ondersteunde haar en leidde haar naar de begane grond. „Het komt wel goed”, zei hij tegen de oudere vrouw. „We gaan ervoor zorgen dat je de 89 haalt.”

Op de eerste verdieping was Gabriel Nir net thuis gekomen na een shift. Hij werkt als kok in een restaurant en wou een stukje zalm bakken, maar dan kwam de knal. Binnen de kortste keren vulde het appartement dat hij deelde met enkele familieleden zich met stof. „We moeten nu weg”, zei hij tegen zijn zus. Terwijl ze door de gang naar de trappenhal rennen, trilt het gebouw nog steeds. Eenmaal op de begane grond maakt Gabriel rechtsomkeert, terug naar de lobby van het ingestorte gebouw. „Ik heb het gebouw zien veranderen in een grote stofwolk. Ik heb gezien hoe er mensen vastzaten onder brokstukken en ik heb ze horen schreeuwen om hulp. Ik moest terugkeren om te kijken of ik enige hulp kon bieden.” Maar eigenlijk wist hij dat het al te laat was.