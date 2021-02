Ambulancepersoneel Napels geteisterd door maffia: verboden de sirenes aan te doen

De ergernis is bij de gangsters inmiddels zo hoog opgelopen dat twee bendeleden een ambulancechauffeur dreigden te vermoorden, vanwege zijn loeiende sirene. Het duo zou zaterdag de ambulance tot stilstand hebben gedwongen toen de wagen onderweg was naar een noodgeval ergens in de stad.

’Uitdoen of we schieten je neer’

De sirenes zouden als erg belemmerend worden ervaren door drugsdealers en een afschrikkende werking hebben op klanten. En dus vinden lokale bendes dat de maat nu wel een keer vol is. Rijdend op een grote motor flankeerden de twee criminelen de ambulancewagen en begonnen op de deur te rammen. ,,Heb je niet begrepen dat je hier geen sirene mag gebruiken? Uitdoen of we schieten je neer”, zou de waarschuwing van een van de twee hebben geluid.

Na het voorval belde de doodsbange ambulancebroeder de politie die hem naar een veiliger gebied escorteerde. Het fenomeen blijkt geen incident te zijn. In andere Napolitaanse buurten gebeuren soortgelijke dingen, vertelt arts en hoofd van het lokale Nessuno Tocchi Ippocrate, een groep die opkomt voor de veiligheid van ambulancepersoneel, Manuel Ruggiero aan The Times. ,,We hebben in andere buurten al het bevel van de maffia gekregen om de sirenes uit te doen. De lokale ambulance doet hem dus pas weer aan als hij de wijk heeft verlaten.”

100 aanvallen per jaar

De ambulancebroeders hebben niet alleen te maken met gewelddadige acties vanuit criminele hoek. Na het incident van zaterdag kwam de wagen te laat aan bij een patiënt met hartklachten. Het resulteerde in een boze en gewelddadige reactie bij de familie van de overleden patiënt.

In de afgelopen drie jaar zijn er in Napels 300 gevallen van agressie naar ambulancepersoneel bevestigd. Daarnaast zijn er in de stad slechts 17 ambulances beschikbaar voor nagenoeg 1 miljoen Napolitanen.