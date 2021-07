Buitenland

Celstraffen tot 14 jaar in grote misbruikzaak Duitsland

Het sleutelfiguur in een grote kindermisbruikzaak in Duitsland is veroordeeld tot 14 jaar celstraf. De 28-jarige man is in 29 zaken schuldig bevonden aan ernstig seksueel misbruik. Vier medebeklaagden moeten tot 12 jaar de gevangenis in.