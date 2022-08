Twee mannen aangehouden voor brandbom bij woning in Naarden en schietincident op A1

Bij de woning ontstond die nacht een brand. De voordeur en gevel werden getroffen door een vermoedelijke brandbom. De gevel rondom de voordeur was zwartgeblakerd.

De bewoners konden het vuur snel blussen en gingen vervolgens achter een auto aan die ze zagen wegrijden. De achtervolging werd ingezet op de A1, waarbij de bewoner meerdere keren werd beschoten.

De daders wisten uiteindelijk te ontkomen. Na onderzoek heeft de politie dinsdagochtend twee aanhoudingen verricht. Een 20-jarige verdachte werd in zijn woonplaats Zaandam aangehouden. De tweede aanhouding vond plaats in Amsterdam, de woonplaats van de 29-jarige verdachte.

Volgens Chris Leyds, bewoner van de getroffen woning, was het de derde keer in twee weken tijd dat zijn woning het doelwit was van een brandbom. „We waren alert om het zo maar te zeggen en ik ben achter de daders aan gegaan. Daarbij is op twee momenten op mij geschoten.”