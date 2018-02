Inbreker verstopt zich in bezemkast van school

Zondagmorgen brak de man in bij basisschool De Toermalijn aan het Galjoen. Hij werd betrapt door een alerte getuige. Die hoorde hoe de inbreker met een stoeptegel de voordeur van de school aan het bewerken was.

De getuige schakelde de politie in die snel ter plekke was omdat er weinig verkeer op straat was. Bij een zoektocht in de school werd de inbreker in de kast aangetroffen. De man werd vervolgens aangehouden.