‘Uitstel directe flitstrein Londen’

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Veldhoven. Zij verwacht dat de benodigde verdragen pas eind 2019 gereed zijn. Het gaat om harde maatregelen om terreurdreiging en migratiestromen optimaal te kunnen beheersen.

De Eurostar zou in samenwerking met NS International deze zomer starten met directe ritten van Amsterdam en Rotterdam via Brussel naar hartje Londen, eerst twee keer per dag, eind dit jaar drie keer per dag. De reisduur is 3,5 tot 4 uur. Nederlandse reizigers zouden niet meer in Brussel hoeven uitstappen voor checks, alvorens de Kanaaltunnel in te rijden.

De stations van Amsterdam en Rotterdam worden door ProRail dit voorjaar geschikt gemaakt voor eigen security en paspoortcontrole in aparte terminals, maar kennelijk is dat niet genoeg.

NS verwijst naar Eurostar voor de definitieve start van deze snelle trein over de hsl. ,,Wij zijn er klaar voor. De treinen zijn toegelaten, de machinisten opgeleid, de stations aangepast. Het is nu aan Eurostar en de betrokken regeringen om spijkers met koppen te slaan”, aldus de woordvoerder.

Mogelijk dat de Eurostar medio 2018 toch gaat beginnen met de route naar Amsterdam. ,,Op de heenweg vanuit Londen zijn alle veiligheidsmaatregelen al in orde. Het gaat dan puur om de ritten vanuit Nederland. Reizigers moeten dan misschien eerst nog twee jaar in Brussel gecontroleerd worden”, aldus NS.

De testritten die nu lopen, gaan volgens de zegsman gewoon door. Van Veldhoven steunt een directe verbinding, omdat zo het vliegverkeer tussen Schiphol en Londen beter ontlast kan worden.