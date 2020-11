Zacht najaarsweer voor komend weekend

Zaterdag is het prima weer om fijn een (bos)wandeling of fietstocht te maken. De zon schijnt volop en in de middag zijn hooguit wat sluierwolken zichtbaar. ’s Ochtends vroeg kunnen er nog wel wat mistbanken ontstaan. Het blijft wel overal droog en er staat hooguit een zwakke zuiden- tot zuidoostenwind.

In het noorden stijgt de temperatuur naar 10-11 graden en in het zuiden tikt het kwik 14-15 graden aan. In het midden van het land wordt het een graad of 13, in Zuid-Limburg kan het lokaal zelfs 16-17 graden worden.

Zondag

In tegenstelling tot zaterdag is het zondag een stuk meer bewolkt. De zon schijnt nog wel af en toe, maar lang niet zo uitbundig als zaterdag. Het blijft op veel plaatsen droog, maar lokaal is later op de dag een klein beetje regen niet uitgesloten. De zuiden- tot zuidoostenwind speelt geen noemenswaardige rol en is zwak tot hooguit matig van kracht.

De temperatuur stijgt naar 10-12 graden in het noorden en naar 13-14 graden in het midden van het land. In het zuiden liggen de maxima rond de 15 graden en in Limburg kan het net als op zaterdag weer een graadje warmer worden.