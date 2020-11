Politie maakt einde aan studentenfeest in Maastricht

Zo’n veertig feestgangers werden op de bon geslingerd. De geluidsapparatuur is in beslag genomen. De politie zette bij het beëindigen van het feest ook twee honden in. In het gebouw zijn studentenkamers gevestigd.

In verband met het besmettingsgevaar door het coronavirus zijn samenkomsten als feesten verboden. De politie trad de afgelopen weken op meerdere plaatsen op tegen illegale feesten.

Ook in Hoofddorp werd een feest beëindigd. Daar waren ongeveer vijftig mensen feest aan het vieren.

Ook zaterdagavond is de politie extra alert op dit soort samenkomsten. „Hoewel we snappen dat dergelijke gezelligheid erg gemist wordt, zijn we hier streng op.”

De politie greep de afgelopen weken regelmatig in bij dit soort illegale feesten. Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro.