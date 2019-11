‘Afvalcowboy’ rijdt rond met 1000-litertank giftig fotofixeer

Volg de zaak vanaf 09.00 uur via de tweets van Joris van Duin.

De 56-jarige man sloeg met zijn inmiddels failliete bedrijf BM Recycling volgens Justitie in onder meer Helmond en Weert metalen op zonder dat hij daar vergunningen voor had. Tussen 2016 en 2019 zijn op diverse locaties chemicaliën gaan lekken, waardoor milieuschade ontstond.

Een in het oog springend delict vond plaats in Helmond, waar in 2016 vaten met honderdduizend liter aan metaalhoudend materiaal lekten. Twee werknemers van een nabijgelegen bedrijf raakten daarbij gewond. Vooralsnog nemen de gemeente Helmond en provincie Brabant de opruimkosten van honderdduizenden euro’s voor hun rekening.

Giftig fotofixeer

De politie pakte B. op 31 mei van dit jaar weer op toen hij in een bestelbusje met een 1000-litertank gevuld met giftig fotofixeer rondreed. Een gat in de vloer en losliggende slangen liet agenten vermoeden dat hij het spul ergens ging dumpen.