NOS druk met ’evalueren’ uitzending Studio Voetbal

De woordvoerster erkent wel dat ’het is niet de eerste uitzending van het seizoen is waar we op gehoopt hadden’. „Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat de meningen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie.”

VIDEO: Chef voetbal Valentijn Driessen over de uitspraken van Pierre van Hooijdonk aan het adres van Maurice Steijn.

NOS Sport kan nog geen antwoord geven op de vraag of de uitzending, voor bijvoorbeeld Pierre van Hooijdonk, consequenties gaat hebben en zo ja, welke. Dit hangt mede af van de evaluatie. Het is nog niet duidelijk wanneer hierover nieuwe mededelingen worden gedaan.