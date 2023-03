Code oranje door sneeuw in het zuiden, spitsstroken dicht, ongevallen door gladheid

Volg de laatste ontwikkelingen hieronder in ons liveblog

Het Heuvelland in Limburg werd woensdagochtend vroeg wakker onder een laag sneeuw. Tot ernstige verkeershinder heeft dat in Limburg tot nu toe niet geleid. Elders in het land lijkt het verkeer meer last te hebben van de gladheid. Vooral in Zuid-Holland en Utrecht gebeurden meerdere ongelukken.

Code oranje geldt tot 12.00 uur in Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant, aldus het KNMI. In de Limburgse heuvels kan mogelijk 10 centimeter vallen. Ook in een strook van Zeeland naar Gelderland kan het tijdelijk wit worden, meldt Weeronline.

Extreem weer

Het KNMI geeft code oranje af als „er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.” Voor het hele land geldt code geel. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het glad zijn.

De gladheid is woensdagmiddag tijdelijk voorbij, verwacht het KNMI. In de nacht van woensdag op donderdag kan het opnieuw plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en in het zuiden van het land opnieuw door (natte) sneeuw.