Code oranje woensdagochtend in Limburg en deel Noord-Brabant

Code oranje geldt van 04.00 uur tot 12.00 uur in Limburg, in het zuidoosten van Noord-Brabant van 06.00 uur tot 12.00 uur, aldus het KNMI. In de gebieden waar de waarschuwing van kracht is, kan volgens het KNMI plaatselijk meer dan 5 centimeter sneeuw vallen. In de Limburgse heuvels kan mogelijk 10 centimeter vallen.

Het KNMI geeft code oranje af als „er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.” Die overlast kan ook heel lokaal zijn. Voor het hele land geldt vanaf dinsdagavond code geel. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het glad zijn, meldde het KNMI eerder op dinsdag, toen het tot een filerecord voor dit jaar kwam.

De gladheid is woensdagmiddag tijdelijk voorbij, verwacht het KNMI. In de nacht van woensdag op donderdag kan het opnieuw plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en in het zuiden van het land opnieuw door (natte) sneeuw.

VIDEO: Ook in januari stond er honderden kilometers file, onder andere door meerdere ongevallen.