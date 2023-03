In beeld: Limburg en Brabant kleuren wit

Code oranje werd woensdag om 11.40 uur beëindigd. In Limburg lag er rond 07.00 uur op 200 meter hoogte in Vijlen al 7 centimeter sneeuw, en in het Vijlenerbosch en op de Vaalserberg ruim tien centimeter.

Een kind op een slee in de sneeuw in Limburg. Ⓒ ANP

Een vrouw loopt op straat in de sneeuw in Limburg Ⓒ ANP

Een dronefoto van winterse landschappen in Someren, Brabant. Ⓒ ANP / Rob Engelaar

Dronefoto van winterse landschappen tijdens een hevige sneeuwbui in Someren, Brabant. Ⓒ ANP / HH

Voor Limburg en Noord-Brabant geldt vanavond code geel van 20.00 tot 04.00 uur. Overigens is in die provincies nu ook nog een code geel van kracht, die geldt tot 16.00 uur. Voor Zeeland geldt de code geel ook van 20.00 tot 04.00 uur, en voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Overijssel van 23.00 tot 07.00 uur.

Het Heuvelland in Limburg werd woensdagochtend vroeg wakker onder een laag sneeuw. Voor de kinderen betekende de sneeuw vooral pret. Op veel schoolpleinen braken sneeuwbalgevechten uit, en er werden glijbanen gemaakt. Ook werden her en der sleeën van de zolder of uit de schuur gehaald. Zo bracht in het Limburgse Heerlen een oma haar kleinkind op de slee naar school. Voor fotografen was het serene sneeuwlandschap in de Zuid-Limburgse heuvels een prachtig decor om mooie plaatjes te schieten.

Een jongen op een fiets op weg naar school in de sneeuw in Limburg. Ⓒ ANP

Een man loopt met zijn hond door de sneeuw in het Brabantse Mierlo. Ⓒ ANP / hh

Hevige sneeuwval op de A67 nabij knooppunt Leenderheide in Eindhoven. Ⓒ ANP / hh

Sneeuw in Limburg Ⓒ ANP / HH

Tot ernstige verkeershinder heeft de sneeuw in Limburg niet geleid. Elders in het land leek het verkeer meer last te hebben van de gladheid. Vooral in Zuid-Holland en Utrecht gebeurden meerdere ongelukken.

Een ongeluk door de gladheid in Ter Apel Ⓒ Persbureau Drenthe

Een ongeval, woensdag in alle vroegte op een glad Prins Clausplein bij Den Haag. Ⓒ Rijkswaterstaat