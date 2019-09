Onderhandelen met België: dat duurt 40 jaar

Versierde woningen in afwachting van de halve finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en België in Baarle Nassau. Ⓒ ANP

Amsterdam - Inwoners van Baarle moesten er 40 jaar (!) op wachten, maar morgen wordt de nieuwe randweg dan eindelijk feestelijk geopend. Dat het zo lang heeft geduurd, heeft er waarschijnlijk alles mee te maken dat dit een van de meest complexe wegen is in Nederland. Wie met de auto over de weg rijdt, passeert acht keer de grens met België en Nederland.